﻿﻿ Двое россиян, называя себя гражданами СССР, отказались возвращать кредиты

Судебные приставы получили разрешение суда на взыскание с должников двух квартир, являющихся залоговым имуществом, передает lenta.ru.

Двое братьев из Владивостока отказываются возвращать кредиты, заявляя, что являются гражданами СССР.

За братьями числится задолженность 1,5 миллиона рублей, также на их счету несколько неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

«Выходцы из прошлого» взяли несколько кредитов в российских банках, после чего пришли к приставам и заявили, что «не признают нынешний конституционно-правовой статус Российской Федерации и считают себя гражданами СССР».

Демонстрируя отличное знание законодательной базы СССР и Российской Федерации, они также заявили, что не будут подчиняться нелегитимным, по их мнению, требованиям суда, после чего начали угрожать представителю власти, назвав ее «иностранным агентом».

Через несколько часов они были задержаны полицией.