﻿﻿ Работа банка RBK восстановится до конца года

Исполняющий обязанности председателя Нацбанка Казахстана Олег Смоляков рассказал о сроках стабилизации Bank RBK, передаёт МИА «Казинформ».

- Банк постепенно будет снимать лимиты на использование денежных средств физическими лицами, как было заявлено банком сначала в отношении наиболее социально уязвимых платежей. Это студенты, зарплатники, работа с кредитными картами и в дальнейшем уже для всех остальных кредиторов и депозиторов (...) Поскольку денежные потоки пойдут в ближайшие два-три месяца, это как раз тот срок, когда мы полностью способны нормализовать работу банка, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

По решению правительства и Нацбанка на стабилизацию деятельности банка RBK выделят 240 миллиардов тенге.

Наряду с этим проблемный портфель в объёме 600 миллиардов тенге будет передан в отдельную специализированную компанию.

Также за счёт инвестора - ТОО «Корпорация «Казахмыс» - планируется осуществить докапитализацию банка на сумму 160 миллиардов тенге.