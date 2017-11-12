﻿﻿ Казахстанские банкноты будут изменены через два года

Купюры нацвалюты Казахстана изменят свой вид. Из-за перехода на латиницу надписи на тенге заменят латинскими символами, сообщает «31 канал».
По информации Нацбанка, разработка дизайна и выпуск в обращение новых денег займет более двух лет.
При этом не уточняется, изменят ли дизайн полностью или будет заменен лишь текст на купюрах и монетах.
Телеканал предположил, как может выглядеть банкнота номиналом в пять тысяч тенге с латинской графикой.
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