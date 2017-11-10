﻿﻿ Афиша Актобе. Куда сходить на выходных

Репертуар театра для взрослых и детей.
Областной театр драмы имени Т. Ахтанова
Адрес: ул. Т. Ахтанова, 52
Телефон: 21-51-21, 21-03-77
11 ноября
11.00,13.00 - С.Маршак «Кошкин дом»
19.00 - А.Курейчик «Осторожно- женщины!»
12 ноября
12.00 - В.Илюхов «Как Настенька чуть кикиморой не стала»
18.00 - Н.Саймон «Дураки»
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.