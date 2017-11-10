﻿﻿ Национальной борьбой и скачками отметят день рождения Есет батыра

Сегодня, ко дню 350-летия Есет батыра, пройдет областной турнир по қазақша күрес среди взрослых, передает "Диапазон" со ссылкой на облспорт.
Соревнование пройдет в спортивной
школе-интернате имени Есет
батыра. Призовые фонды: 150 тыс, 100 тыс и 50 тыс тенге.
Также 11 ноября пройдут конные соревнования Аламан байга и Жорга жарыс на ипподроме в поселке Бестамак в 11.00 часов.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.