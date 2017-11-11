﻿﻿ Казахстан, Туркменистан и Узбекистан подписали договор о точке стыка границ

Министры иностранных дел Казахстана, Туркменистана и Узбекистана подписали договор о районе точки стыка государственных границ трех государств, передает ИА «NewTimes.kz».

Церемония подписания состоялась в Самарканде на полях международной конференции под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

В церемонии приняли участие министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, заместитель председателя Кабинета министров – министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Подписание договора о районе точки стыка позволит полностью завершить один из этапов международно-правового оформления государственной границы между Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном и создаст прочную основу для укрепления взаимного уважения, суверенного равенства и территориальной целостности трех граничащих государств.

«Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с первых дней независимости уделял первостепенное внимание вопросам делимитации государственной границы. По сути это вопрос ответственного государственного строительства и безопасности страны. Подписанный сегодня трехсторонний договор во многом является историческим для Центральной Азии, поскольку ставит точку в правовом оформлении государственных рубежей трех наших государств», - сказал Абдрахманов после церемонии подписания.