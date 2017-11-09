﻿﻿ В Apple предложили помочь разблокировать телефон техасского стрелка

При этом Apple не заявила напрямую, что предоставит ФБР доступ к содержимому телефона Келли, передает РИА Новости.

- Мы немедленно связались с ФБР после того, как узнали с их пресс-конференции во вторник, что следователи пытаются получить доступ к мобильному телефону. Мы предложили помощь и сказали, что ускорим наш ответ по всем юридическим запросам, которые они (ФБР - ред.) нам отправят, - отмечает компания.

Ранее спецагент ФБР Кристофер Комбс сообщил, что власти не могут разблокировать телефон "техасского стрелка".

В 2016 году Apple отказалась помочь властям в разблокировке смартфона iPhone, принадлежавшего одному из террористов, убившему 14 человек в Сан-Бернардино (Калифорния) в декабре 2015 года.

Тогда в компании заявили, что расшифровка данных создаст опасный прецедент для нарушения прав пользователей, и что аналогичные запросы должны рассматриваться не в суде, а в конгрессе, который должен принять соответствующие законы.

Власти пытались добиться помощи компании в расшифровке данных с iPhone террориста через суд, но после того, как ФБР сумело взломать этот смартфон без помощи Apple, иск отозвали. ФБР потратило на это более 1,3 миллиона долларов.

Мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви в Техасе. Жертвами техасского стрелка стали 26 человек, ещё 10 находятся в критическом состоянии.