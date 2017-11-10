﻿﻿ В Якутии нашли останки пещерного львенка

Учёным предстоит выяснить, когда и при каких обстоятельствах погиб детёныш пещерного льва, пишет life.ru.

Местным жителям Абыйского района Якутии удалось обнаружить останки детёныша пещерного льва, возраст которого может составлять до 50 тыс. лет.

Все конечности малыша прекрасно сохранились. По предположениям учёных, львёнок погиб в возрасте от полутора до двух месяцев, однако при изучении его тела не было обнаружено никаких повреждений.

Длина тела детёныша составляет около 45 сантиметров, а вес - около четырёх килограммов.

Пока не известно, как и когда погибло животное, однако учёные выдвинули свои предположения, что произошло это приблизительно в период между 20 000 и 50 000 лет назад.

Как заявил представитель Академии наук Якутии, палеонтолог Альберт Протопопов, сперва исследователи планируют установить точный возраст львёнка, а затем проверить сохранность его ДНК. Протопопов считает, что если ДНК хорошая, то в будущем её можно будет использовать для клонирования пещерного льва.